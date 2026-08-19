Справа “золотого конвою” розвалилася: в Угорщині не знайшли ознак злочину в діях інкасаторів Ощадбанку

Національне податкове та митне управління Угорщини (NAV) закрило кримінальне провадження щодо українських інкасаторів Ощадбанку, яких у березні затримали з десятками мільйонів доларів і євро та золотом. Розслідування встановило, що вилучені цінності мали законне походження, а підозри у відмиванні грошей не підтвердилися.

Про це повідомляє угорське видання HVG з посиланням на адвоката інкасаторів та українського банку-одержувача Лоранта Горвата.

За словами адвоката, Центральний слідчий департамент Кримінального головного управління NAV припинив провадження через відсутність складу злочину.

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У рішенні про закриття розслідування зазначено, що походження готівки, золота та банкнот, які раніше називали такими, що нібито мають невідоме походження, вдалося встановити. Вони були частиною міжбанківської операції між Raiffeisen Bank International AG та АТ “Ощадбанк”.

Raiffeisen Bank International AG надав документи, які підтвердили походження банкнот і дорогоцінних металів, а також оплату їхньої вартості Ощадбанком. Зібрані під час провадження дані та докази, за словами адвоката, підтвердили, що майно не походить від злочинної діяльності.

Слідство також не виявило в цій справі ознак будь-якого іншого злочину, окрім підозри у відмиванні грошей, яка також не підтвердилася.

Що відомо про справу “золотого конвою”

5 березня угорські силовики зупинили два броньовані фургони, які перевозили $40 мільйонів, €35 мільйонів та 9 кг золота. Замовником перевезення був український державний Ощадбанк, а відправником — Raiffeisen у Відні.

Попри те, що перевезення здійснювалося офіційно, сімох українських інкасаторів затримали, а гроші, золото та автомобілі вилучили. Наступного дня працівників Ощадбанку депортували в Україну.

Уряд Віктора Орбана припускав, що вантаж міг бути пов’язаний із відмиванням грошей, а окремі політики Fidesz заявляли, що кошти нібито могли призначатися для фінансування виборчої кампанії партії “Тиса”.

Після виборів угорська влада повернула Ощадбанку всі конфісковані кошти та цінності, а згодом скасувала рішення про депортацію інкасаторів і трирічну заборону на в’їзд до Шенгенської зони.

17 червня новий прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр доручив розслідувати обставини затримання українських інкасаторів і вилучення коштів та цінностей Ощадбанку.