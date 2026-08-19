Зеленський присвоїв звання Героя України командиру, який під дронами врятував двох поранених бійців

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України молодшому лейтенанту Владиславу Польському. 15 серпня командир штурмової роти Польський за кермом пікапа врятував двох поранених бійців із зони ураження російських дронів.

Про це Володимир Зеленський заявив у своєму вечірньому відеозверненні 19 серпня.

“Я підписав указ про відзначення званням Героя України молодшого лейтенанта Владислава Польського за швидку та хоробру реакцію в бойовій обстановці і порятунок життів наших воїнів”, — сказав президент.

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Двоє військових виконували бойове завдання та були поранені. Для їхньої евакуації використовували наземний роботизований комплекс, однак російські війська вдарили по ньому. Після цього Польський вирішив не втрачати час і сам вирушив по поранених на пікапі.

“І щоб не втратити життя людей і не втратити час, Владислав вирішив діяти і на пікапі забрав хлопців. Видатна історія. Велика сміливість. І приклад вчинку командира, який вартий наслідування”, — заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше в Угрупованні об’єднаних сил повідомляли, що йдеться про двох бійців 475-го окремого штурмового полку Code 9.2. На одному з напрямів фронту у Харківській області вони виконали завдання та захопили позиції російських військ. На зворотному шляху військових атакували дрони “Молнія”. Обидва зазнали важких поранень і не могли самостійно пересуватися.

Для евакуації направили наземну роботизовану платформу, але її також підбив дрон. Поранені залишилися на відкритій місцевості під спостереженням російської аеророзвідки.

Поки на командно-спостережному пункті шукали спосіб забрати бійців, аеророзвідка помітила цивільний пікап, який на великій швидкості рухався до місця, де вони перебували.

За кермом був командир штурмової роти Владислав Польський. Він дістався до підбитої роботизованої платформи, самостійно перевантажив важкопоранених бійців у кузов пікапа та вивіз їх під укриття. Обох військових вдалося врятувати.