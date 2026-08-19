Зеленський поставив Хмарі чотири головні завдання: що має змінитися в Міноборони

Президент України Володимир Зеленський окреслив чотири головні завдання для міністра оборони Євгенія Хмари: перебудувати систему виробництва, закупівель і постачання у війська, розширити застосування українських діпстрайків, посилити захист неба та збільшити можливості для оборонних і наступальних операцій.

Про це Володимир Зеленський заявив у своєму вечірньому відеозверненні 19 серпня.

За його словами, система оборони має працювати так, щоб Україна отримувала все необхідне для відбиття російських ударів, утримання позицій на фронті, активних дій та завдання відчутних ударів Росії у відповідь.

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“Моє головне завдання для міністра оборони України в цих умовах — це реальне налаштування системи нашої оборони, системи виробництва і закупівель, системи постачання у війська”, — сказав Зеленський.

Президент також заявив, що розраховує на розширення простору застосування українських діпстрайків.

“Розраховую, що Міністерство оборони розширить простір застосування наших діпстрайків, разом з виробниками української зброї забезпечить більше можливостей захисту українського неба і разом з партнерами додасть можливостей нашим оборонним операціям та нашим наступальним діям”, — зазначив він.

Зеленський окремо відзначив взаємодію Хмари і Драпатого та подякував за неї. Він наголосив, що перед зимою Україна має бути максимально впевненою у своїй обороні та позиціях.