“Захищати своє добре ім’я я буду сама”: Мудра зробила заяву після обшуків НАБУ

Колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї провели обшуки, після чого повідомили про підозру та вручили клопотання про обрання запобіжного заходу. Вона також спростувала інформацію про затримання і повідомила, що разом з адвокатами готується до судового засідання.

Заяву Мудрої опублікувала юридична компанія “Міллер”, яка представлятиме її інтереси в суді. У компанії зазначили, що наразі ексзаступниця керівника ОП не має доступу до своїх соцмереж.

“Сьогодні зранку у мене відбулися обшуки, а згодом мені повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід. Одразу спростую неправду, яка вже шириться мережею: мене ніхто не затримував. Я разом з адвокатами спокійно готуюся до судового засідання”, — заявила Мудра.

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За її словами, слідству вона надала повне сприяння і готова відповідати на запитання у правовий спосіб.

“Я не ставлю під сумнів право слідчих робити свою роботу. Підзвітність стосується всіх, включно зі мною. Я надто довго доводила партнерам, що право працює однаково для кожного, щоб тепер робити виняток для себе самої”, — зазначила ексзаступниця керівника ОП.

Мудра також заявила, що коментуватиме оприлюднені фрагменти розмов після ознайомлення з матеріалами справи. Вона підтвердила, що 19 серпня подала заяву про звільнення.

“Сьогодні я подала заяву про звільнення, і захищати своє добре ім’я я буду сама, не переносячи цю боротьбу на державу”, — заявила Мудра.

Нагадаємо, Ірину Мудру називають однією з фігуранток операції НАБУ “Форест Гамп”. Правоохоронці повідомляли про викриття ймовірної високорівневої корупційної схеми, до якої могли бути залучені заступник керівника Офісу президента, народні депутати, керівництво державного Sense Bank та інші особи.

За версією слідства, учасники групи взяли під контроль державний Sense Bank і використовували його у приватних інтересах, зокрема для внесення застави за фігуранта справи “Мідас” коштами злочинного походження. Імені людини, за яку вносили заставу, правоохоронці не називали, однак оприлюднені деталі вказують на Германа Галущенка.