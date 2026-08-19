Пішов проти системи, частиною якої був роками: що західні ЗМІ побачили у зверненні Федорова

Звернення колишнього міністра оборони Михайла Федорова із закликом відновити демократичний процес навіть під час тривалої війни стало однією з помітних українських тем у західних медіа. Видання звернули увагу не лише на його пропозицію щодо виборів, а й на те, що жорстка критика системи тепер пролунала від політика, який роками був одним із ключових членів команди Володимира Зеленського.

Реакції західних ЗМІ на звернення Михайла Федорова зібрало “Головне в Україні”.

The Guardian: від лояліста Зеленського до політичного опонента

The Guardian описує трансформацію Федорова як перехід від “довіреного інсайдера і лояліста Зеленського” до потенційно сильного політичного опонента. Видання наголошує, що після звільнення він виступив із різкою критикою влади, говорячи про “системну кризу управління”, корупцію, заблоковані реформи та просування людей за принципом лояльності. Guardian також зазначає, що значна частина представників громадянського суспільства погоджується із загальною оцінкою проблем, яку дав Федоров.

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Le Monde: колишній соратник кидає виклик Зеленському

Le Monde робить ще сильніший акцент на контрасті між минулим і нинішнім становищем Федорова. Французьке видання нагадує, що він був важливою частиною команди Зеленського ще з президентської кампанії 2019 року, а тепер публічно говорить про корупцію, кризу управління та втрату довіри. Сам виступ Le Monde трактує як фактичний виклик Зеленському і звертає увагу, що Федоров зробив те, на що до нього не наважувався жоден великий український політик від початку повномасштабного вторгнення, — відкрито заговорив про вибори під час війни.

The Wall Street Journal: Федоров формує альтернативний політичний центр

The Wall Street Journal називає ситуацію найбільшим викликом для політичного становища Зеленського від початку повномасштабної війни. Видання пише, що після звільнення Федоров почав критикувати брак прозорості, повільні реформи, надмірну бюрократію та проблеми з демократичною підзвітністю. WSJ зазначає, що в Києві його звернення вже сприймають як можливий перший крок до майбутньої президентської кампанії, хоча сам Федоров про намір балотуватися не заявляв.

BBC: вибори під час війни розкритикували навіть прихильники Федорова

BBC також називає виступ Федорова найсерйознішим викликом президентству Зеленського від початку вторгнення, однак більше за інші видання звертає увагу на суперечливість його головної пропозиції. У матеріалі наведені думки як політиків, так і учасників протестів на підтримку самого Федорова, які вважають проведення виборів під час війни нереалістичним або небезпечним. Джерело BBC в Офісі президента назвало планування виборів під ракетами та дронами проявом “повної відсутності реалізму”.

The Times: Федоров ризикує програти на власному політичному ході

The Times подає звернення Федорова найкритичніше. Видання пише, що його політичний крок може виявитися “безрозсудною авантюрою” і спрацювати проти нього. Заклик до виборів під час війни викликав різко негативну реакцію навіть серед частини колишніх прихильників Федорова, а момент для виступу багато хто сприйняв як опортуністичний.

Газета також звертає увагу, що звернення з’явилося невдовзі після того, як Зеленський фактично закрив питання повернення Федорова в Міноборони, запропонувавши парламенту Євгенія Хмару. У підсумку The Times ставить під сумнів мотиви ексміністра і допускає, що його виступ може бути продиктований не лише турботою про демократію, а й власними політичними амбіціями.

Висновок

Таким чином, у західній пресі звернення Федорова сприйняли значно ширше, ніж просто дискусію про вибори під час війни. The Guardian, Le Monde і WSJ побачили в ньому перехід колишнього ключового соратника Зеленського до самостійної політичної ролі, BBC звернуло увагу на суперечливість і ризики його пропозицій, а The Times пішло ще далі — поставило під сумнів мотиви ексміністра і припустило, що його виступ може бути пов’язаний із власними політичними амбіціями.

Спільним мотивом у цих публікаціях стало й те, що жорстка критика корупції, проблем управління та “системної кризи” тепер звучить від політика, який багато років сам був частиною команди Зеленського. Водночас західні медіа звертають увагу, що саме заклик Федорова до виборів під час війни став найбільш спірною частиною його виступу і викликав критику навіть серед частини його прихильників.