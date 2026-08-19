Дніпро офіційно “постаршав” на 250 років: місто визнали заснованим у 1526 році

Дніпро офіційно змінив дату свого заснування — відтепер місто веде відлік історії від 1526 року. Таке рішення 19 серпня підтримали депутати міськради, внісши відповідні зміни до Статуту територіальної громади.

Про це повідомили в Дніпровській міській раді.

Новою офіційною датою стала перша згадка про поселення Стара Самарь, яке існувало на території сучасного Дніпра.

Реклама

Реклама

Як пояснив доктор історичних наук, професор Сергій Світленко, питання про зміну дати заснування міста обговорюють в українському історіописанні вже близько чверті століття.

“Ця зміна назріла. Ми вже 35 років живемо в українському історичному часі та просторі. І у відповідність до цих реалій треба привести і літочислення нашого мегаполіса — Дніпра. В українському історіописанні ця проблема обговорюється вже чверть століття. Вона розглядалася на обласних та всеукраїнських конференціях, круглих столах”, — зазначив Світленко.

На користь датування заснування Дніпра 1526 роком, за його словами, свідчать понад 6 тисяч археологічних артефактів і тисячі квадратних метрів розкопок.

“Усе це вказує на тяглість урбаністичного процесу. Ми утверджуємо українські козацькі витоки Дніпра, спростовуємо імперські та радянські міфологеми про запустіння, що нібито існувало на цих теренах у доімперський період. Ми утверджуємо українську історичну пам’ять, свідомість та ідентичність”, — додав професор.

У міськраді наголосили, що зміна офіційної дати заснування Дніпра не потребує додаткових витрат із бюджету громади.