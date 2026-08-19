Уряд відреагував на справу Сенс Банку: голову наглядової ради відсторонили, на черзі — голова правління

Уряд ухвалив рішення відсторонити голову наглядової ради державного Sense Bank та ініціював відсторонення голови правління банку. Аналогічні заходи мають застосувати і до інших посадовців банку, які фігурують у матеріалах досудового розслідування.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

“Оприлюднені антикорупційними органами факти потребують належної оцінки та не можуть залишатися без реакції. Довіра є принциповою умовою роботи до державної фінансової установи”, — заявив Корецький.

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Раніше в Sense Bank повідомили, що 19 серпня у головному офісі представники правоохоронних органів проводили слідчі дії, пов’язані з окремими особами. У банку наголосили, що співпрацюють з уповноваженими органами та надають необхідну інформацію.

“Ми зацікавлені, щоб усі обставини цієї ситуації з’ясували повністю та об’єктивно. Тому банк співпрацює з уповноваженими органами і надає всю необхідну інформацію в установленому законодавством порядку”, — йдеться у заяві Sense Bank.

Водночас у банку зазначили, що через обмеження щодо розголошення відомостей досудового розслідування поки не коментують подробиці слідчих дій.