Україна уразила танкер тіньового флоту РФ та низку військових об’єктів окупантів, – Генштаб

Підрозділи Сил оборони України 16 червня та в ніч на 17 червня завдали ударів по низці військових і логістичних об’єктів російських окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, в акваторії Чорного моря було уражено танкер тіньового флоту FINA A (IMO 9283306), який перебуває під санкціями ЄС, Швейцарії, Великої Британії, Канади та України.

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У Генштабі зазначили, що підтверджено ураження цілі, а ступінь пошкоджень наразі уточнюється. За даними військових, танкер використовувався для транспортування нафти та нафтопродуктів в інтересах Росії в обхід міжнародних санкцій та обмежень. Довжина судна становить 244,6 метра, валовий тоннаж — 62 002 одиниці.

Крім того, українські військові завдали ударів по об’єктах, які противник використовував для забезпечення військової логістики та переміщення сил між тимчасово окупованими територіями півдня України. Уражено автомобільний міст через Північно-Кримський канал поблизу населеного пункту Ставки Херсонської області, а також автомобільний міст у районі Воїнки.

У районі Великої Новосілки Донецької області уражено командно-спостережний пункт і пункт управління противника.

Також, за даними Генштабу, завдано ударів по пунктах управління безпілотниками окупантів у районах Кам’янського та Новопрокопівки Запорізької області, Іванопілля та Комара Донецької області, Олешок Херсонської області, Маліївки Дніпропетровської області, а також Коров’яковки та Кучерова Курської області РФ.