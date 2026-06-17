        Кримінал

        На Київщині затримали чоловіка за підозрою у вбивстві 17-річної дівчини

        Віктор Алєксєєв
        17 Червня 2026 18:49
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        Затримання підозрюваного у вбивстві неповнолітньої на Фастівщині / Фото: поліція Київської області
        Затримання підозрюваного у вбивстві неповнолітньої на Фастівщині / Фото: поліція Київської області

        У Київській області правоохоронці повідомили про підозру 28-річному чоловіку у вбивстві 17-річної дівчини.

        За даними правоохоронців, 17 червня близько 06:00 до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла неповнолітньої у приватному будинку в селі Велика Снітинка Фастівського району.

        Слідство встановило, що напередодні між підозрюваним, який є сусідом родини, та дівчиною стався словесний конфлікт. За версією правоохоронців, уночі чоловік прийшов до будинку, де проживали мати та донька, схопивши до рук ніж, він перерізав горло неповнолітній, яка у той час спала у себе в ліжку та перебувала вдома без дорослих. На жаль, потерпіла померла одразу на місці події.

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        У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські протягом кількох годин встановили місцеперебування фігуранта та затримали його.

        У поліції зазначили, що чоловік раніше був засуджений за аналогічний злочин та на момент затримання перебував у статусі СЗЧ.

        Слідчі за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомили затриманому про підозру за пунктом 13 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.

        Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі або довічного ув’язнення.


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