Молодим лікарям розширили доступ до виплати 200 тисяч гривень: кого торкнуться зміни

Кабінет Міністрів розширив перелік молодих лікарів, які можуть отримати одноразову державну допомогу у розмірі 200 тисяч гривень при працевлаштуванні. Відтепер програмою зможуть скористатися медики, які працюватимуть не лише в селах і районах активних бойових дій, а й на територіях можливих бойових дій.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, одноразову виплату можуть отримати випускники медичних спеціальностей, які завершили інтернатуру в державних закладах вищої освіти та працевлаштувалися щонайменше на три роки до державних або комунальних закладів охорони здоров’я в громадах, де існує критична потреба в медичних працівниках.

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Раніше програма поширювалася лише на молодих лікарів, які починали працювати на територіях активних бойових дій або в сільській місцевості.

Тепер право на виплату також отримають випускники, які влаштувалися на роботу до медичних закладів на територіях можливих бойових дій. Водночас зміни не стосуються Київської області та міст обласного значення — Запоріжжя, Миколаєва, Одеси, Харкова і Чернігова.

Уряд зазначає, що рішення має посилити спроможність системи охорони здоров’я та допомогти забезпечити лікарнями регіони, де відчувається нестача медичних працівників і зберігається підвищене навантаження на медичну інфраструктуру.