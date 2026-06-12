Лубінець заявив про утримання в ТЦК людей з психічними розладами: прокуратура відкрила справу

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про виявлені порушення під час моніторингового візиту до Тернопільського районного та міського ТЦК та СП. Після оприлюднення результатів перевірки прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом можливого незаконного позбавлення волі.

За словами Лубінця, представники Офісу омбудсмана відвідали ТЦК, де на той момент перебували близько 28 осіб. Із них 17 письмово звернулися зі скаргами на можливі порушення прав.

Омбудсман заявив, що під час перевірки було виявлено громадян, які, за його словами, не підлягали мобілізації. Після втручання представників Офісу омбудсмана п’ятьох людей звільнили та внесли зміни до їхніх військово-облікових даних.

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Серед них, за інформацією Лубінця, був чоловік із довічною інвалідністю II групи з дитинства, двоє людей із психічними розладами, а також двоє чоловіків, яким до досягнення 60-річного віку залишалося близько пів року.

Крім того, омбудсман повідомив, що особа, яка здійснювала нагляд за мобілізованими, нібито перебувала у стані алкогольного сп’яніння.

Лубінець також зазначив, що під час конфіденційного спілкування люди скаржилися на можливі порушення під час мобілізації, неналежне оформлення документів та недотримання вимог під час проходження військово-лікарської комісії.

Після оприлюднення цих даних Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону повідомила про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України — можливе незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

У прокуратурі заявили, що підставою для реєстрації провадження стали результати моніторингового візиту представників омбудсмана та матеріали Військової служби правопорядку.

За інформацією Офісу генпрокурора, серед осіб, які перебували в ТЦК, справді були громадяни, які, за попередніми даними, не підлягали мобілізації, зокрема особа з довічною інвалідністю II групи, люди з психічними розладами та громадяни, які фактично досягли граничного віку перебування на військовому обліку.

У прокуратурі підтвердили, що за результатами перевірки п’ятьох таких осіб було звільнено.

Наразі прокурори та слідчі встановлюють обставини перебування громадян у приміщенні ТЦК, перевіряють законність їхнього утримання та надають правову оцінку діям службових осіб. Досудове розслідування проводить Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.