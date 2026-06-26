Росія вночі атакувала Україну “Іскандерами” і майже 190 дронами: ППО знищила 177 цілей

У ніч проти 26 червня російські війська атакували Україну балістичними ракетами та майже 190 ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 177 повітряних цілей, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, атака тривала з 18:00 25 червня. Росія застосувала 7 балістичних ракет “Іскандер-М”, якими била по Київщині та Полтавщині з Брянської та Курської областей РФ.

Також противник запустив 189 ударних БпЛА типу Shahed, зокрема реактивних, а також дрони “Гербера”, “Італмас” і безпілотники-імітатори типу “Пародія”.

Реклама

Реклама

Запуски дронів фіксували з напрямків Курськ, Орел, Брянськ і Приморсько-Ахтарськ у РФ, а також із тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00, за попередніми даними, протиповітряна оборона збила або подавила 177 цілей: 3 балістичні ракети “Іскандер-М” та 174 ворожі БпЛА типу Shahed, “Гербера”, “Італмас” і дрони інших типів.

Цілі знищували та подавляли на півночі, півдні, у центрі та на сході країни.

Водночас Повітряні сили зафіксували влучання 4 балістичних ракет і 11 ударних БпЛА на 12 локаціях.

Також повідомляється про падіння збитих цілей або їхніх уламків на 6 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака станом на ранок ще тривала, а в повітряному просторі залишалися кілька ворожих безпілотників.

Українців закликали дотримуватися правил безпеки та реагувати на сигнали повітряної тривоги.