Ексглава Роскосмосу закликав мінувати танкери російського тіньового флоту після затримання судна Британією

Колишній глава російської космічної корпорації «Роскосмос» Дмитро Рогозін відреагував на затримання британськими військовими танкера російського тіньового флоту, запропонувавши мінувати такі судна.

Як повідомляє Головне в Україні, відповідний коментар він опублікував у соціальних мережах після операції Великої Британії щодо танкера SMYRTOS, який, за даними Лондона, входить до російського тіньового флоту, що використовується для обходу нафтових санкцій.

«Вважаю, що треба мінувати використовувані нами танкери. Ініціація має відбуватися у разі надходження відповідних команд або при відхиленні танкера від маршруту та його примусовому заході в чужий порт», — написав Рогозін.

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Він також заявив, що кілька таких вибухів із розливом нафти та екологічними наслідками нібито могли б змусити західні країни відмовитися від подібних дій щодо російських суден.

Заява пролунала після того, як британське Міністерство оборони повідомило про першу в історії країни операцію із затримання судна російського тіньового флоту. Танкер був зупинений у Ла-Манші за участю Королівської морської піхоти, Національного агентства з боротьби зі злочинністю та Військово-морських сил Великої Британії.

У Лондоні заявили, що операція була проведена відповідно до міжнародного права та стала черговим кроком у боротьбі з механізмами, які допомагають Росії отримувати доходи від експорту нафти попри санкції.

Дмитро Рогозін очолював «Роскосмос» у 2018–2022 роках. Після початку повномасштабної війни Росії проти України він регулярно робить різкі заяви щодо Заходу та підтримує російську військову агресію.