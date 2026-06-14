Велика Британія вперше затримала танкер російського “тіньового флоту”

Велика Британія вперше провела операцію із затримання судна російського «тіньового флоту», яке використовувалося для перевезення нафти в обхід міжнародних санкцій.

Про це повідомляє Головне в Україні з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії.

У ніч на 14 червня британські військові та співробітники Національного агентства боротьби зі злочинністю висадилися на танкер SMYRTOS, який проходив через Ла-Манш. В операції брали участь підрозділи Королівської морської піхоти, кораблі HMS Sutherland і HMS Ledbury, а також вертольоти Chinook, Merlin Mk4, Wildcat і патрульний літак RAF P-8.

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У британському Міноборони зазначили, що це перша операція такого типу, проведена під керівництвом Великої Британії. Після захоплення судно буде переведене на якірну стоянку біля південного узбережжя Англії, де перебуватиме під контролем до завершення розслідування.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що особисто віддав наказ про перехоплення танкера.

«Ця успішна операція завдає чергового удару по Росії та нагадує тим, хто фінансує війну Путіна проти України, що ми не дозволимо їм ховатися», — наголосив він.

Міністр оборони Ден Джарвіс назвав операцію ударом по фінансових ресурсах Кремля, які використовуються для продовження війни проти України.

За даними британського уряду, саме «тіньовий флот» забезпечує перевезення близько 75% російської нафти, що потрапила під санкції. До нього входить понад 700 суден, які допомагають Москві отримувати доходи для фінансування виробництва ракет, дронів та інших видів озброєння.

У Лондоні нагадали, що вже запровадили санкції майже проти 600 суден російського «тіньового флоту». За оцінками британської сторони, у 2025 році доходи Росії від нафти й газу скоротилися на 24% у річному вимірі.

Уряд Великої Британії підкреслив, що операція була проведена відповідно до норм міжнародного та національного законодавства, а також у координації з Францією та союзниками по НАТО.

«Тіньовим флотом» називають мережу старих танкерів, які Росія використовує для обходу санкційних обмежень на експорт нафти після початку повномасштабної війни проти України. За даними британської влади, понад 70% таких суден експлуатуються вже більше 15 років, що також підвищує ризики аварій та екологічних катастроф.