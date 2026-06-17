Болгарія виступила проти санкцій ЄС щодо патріарха Кирила

Болгарія не підтримує запровадження санкцій проти глави Російської православної церкви патріарха Кирила, оскільки вважає такі обмеження символічними та потенційно контрпродуктивними.

Про це заявила міністр закордонних справ Болгарії Велислава Петрова-Чамова перед засіданням парламентської Комісії із зовнішньої політики, повідомляє агентство БТА.

За її словами, Софія підтримує санкції проти Росії, які мають реальний економічний вплив, однак виступає проти заходів, що носять переважно символічний характер.

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«Болгарська позиція чітка — ми підтримуємо санкції проти Росії, які мають економічний ефект. Є низка елементів, які ми не підтримуємо. Серед них — санкції, пов’язані з російським патріархом Кирилом, які належать до категорії символічних санкцій і можуть виявитися контрпродуктивними», — сказала міністерка.

Вона також зазначила, що Болгарія має застереження щодо окремих санкційних заходів у сфері енергетики, оскільки вони можуть вплинути на енергетичну стабільність країни.

Петрова-Чамова наголосила, що санкції повинні створювати економічні наслідки для держави, яка веде війну, та стимулювати її до переговорів.

«Я не думаю, що обмеження фінансових активів російського патріарха в окремих банках зможе перешкодити його діяльності», — заявила глава болгарського МЗС.