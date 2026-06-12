Невидима таємна війна: Китай заявив про виявлення у своїх водах черепах із датчиками та риб-шпигунів

У Китаї заявили, що іноземні розвідувальні служби нібито використовують морських тварин із прикріпленими датчиками для збору даних у китайських водах. У Пекіні назвали це частиною “невидимої таємної війни” проти країни.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на Міністерство державної безпеки Китаю.

У відомстві заявили, що іноземні розвідки використовують нові методи для спостереження за морськими районами навколо Китаю та збору чутливих даних.

Реклама

Реклама

У повідомленні, опублікованому на платформі WeChat, китайська сторона стверджує, що в її водах були виявлені “черепахи-шпигуни” та “риби-шпигуни” з прикріпленими датчиками.

За версією міністерства, ці тварини нібито збирали в режимі реального часу дані про температуру води, солоність та морські течії, після чого передавали інформацію за кордон через супутниковий зв’язок.

При цьому китайська влада не уточнила, де саме були знайдені такі тварини та які держави або спецслужби можуть стояти за цією діяльністю.

Також у Пекіні заявили про виявлення буїв, які, за їхніми словами, були встановлені закордонним морським дослідницьким інститутом. Стверджується, що вони могли відстежувати акустичні сигнатури китайських підводних човнів.

Окрім цього, китайське міністерство повідомило про використання іноземними структурами безпілотних морських апаратів типу wave glider, які працюють за рахунок енергії хвиль і сонячних батарей та нібито збирають військово значущу інформацію про морське середовище та рух суден.

У Китаї заявили, що шпигунська діяльність ведеться в акваторіях Південнокитайського та Східнокитайського морів, а також у Тайванській протоці.

Раніше, у 2024 році, китайська влада повідомляла про виявлення на морському дні прихованих “маяків”, які, за її версією, можуть використовуватися для навігації іноземних підводних човнів.

За даними китайських ЗМІ, влада країни виплачує рибалкам винагороду від 50 тисяч до 500 тисяч юанів за виявлення шпигунських пристроїв у китайських водах.