Україна відкрила доступ до даних про російську зброю для міжнародних партнерів і виробників

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила про відкриття доступу до інформації щодо російських зразків озброєння для українських фахівців та міжнародних партнерів.

За її словами, інформація про російські військові технології, зокрема ракети, стала доступною через державний портал TrophyLab.

Свириденко зазначила, що отримані знання мають допомогти прискорити розробку ефективних засобів протидії для України, а також сприяти посиленню обороноздатності країн-партнерів.

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TrophyLab позиціонується як єдиний центр дослідження трофейної техніки, який об’єднує виробників, інженерів, науковців, лабораторії та міжнародних партнерів для вивчення російського озброєння й обміну результатами досліджень.

Платформа акумулює інформацію, отриману від підрозділів Сил оборони України, Головного управління розвідки, Служби безпеки України та профільних наукових установ.

За допомогою ресурсу дослідники можуть отримати доступ до каталогу креслень, технічних характеристик і результатів аналізу російського озброєння.

Доступ до каталогу можуть отримати наукові організації України, військові частини Сил оборони, українські виробники оборонних технологій, державні установи та оборонні відомства країн-партнерів, а також іноземні оборонні компанії держав-партнерів, які відповідають вимогам Міністерства оборони України.

За словами Свириденко, проєкт є внеском України у зміцнення міжнародної безпеки та обороноздатності країн-партнерів.