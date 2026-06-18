ППО збила 4 балістичні ракети та 212 дронів під час нічної атаки РФ, але є влучання на 9 локаціях

У ніч на 18 червня російські війська атакували Україну сімома балістичними ракетами та 239 ударними безпілотниками різних типів. Силам оборони вдалося знищити або подавити 216 повітряних цілей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, противник застосував балістичні ракети Іскандер-М/С-400 з території Воронезької, Брянської та Курської областей РФ, а також ударні дрони Shahed, «Гербера», «Італмас» і безпілотники-імітатори «Пародія».

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До відбиття атаки залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00, українська протиповітряна оборона збила або подавила 216 повітряних цілей, серед яких 4 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 та 212 безпілотників різних типів.

У Повітряних силах повідомили, що зафіксовано влучання двох балістичних ракет і 26 ударних безпілотників на дев’яти локаціях. Також падіння уламків зафіксовано на семи локаціях.

Інформація щодо ще однієї балістичної ракети уточнюється.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває, а в повітряному просторі України залишаються ворожі безпілотники.