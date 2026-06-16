Канада вдарила санкціями по тіньовому флоту РФ та інвестуватиме у виробництво українських дронів

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Канада запровадила новий пакет санкцій проти понад 160 суб’єктів, пов’язаних із російським тіньовим флотом.

Як повідомляє Головне в Україні, про це глава держави заявив після зустрічі з прем’єр-міністром Канади Марком Карні на полях саміту G7.

«Вдячний Канаді за новий пакет санкцій проти понад 160 субʼєктів, які повʼязані з російським тіньовим флотом. Говорили сьогодні про посилення санкційного тиску на Росію під час нашої зустрічі з Марком Карні. І важливо, що є такі рішення», — зазначив Зеленський.

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За словами президента, сторони також обговорили оборонну співпрацю, участь Канади у фінансуванні виробництва українських безпілотників за так званою данською моделлю, а також взаємодію в енергетичній сфері.

Зеленський наголосив, що Канада продовжить підтримувати Україну в енергетичному секторі та допомагатиме у відновленні пошкодженої інфраструктури.

Окремо про розширення оборонної співпраці повідомив міністр оборони України Михайло Федоров після розмови з міністром національної оборони Канади Девідом Макгінті.

За його словами, сторони визначили подальші кроки для посилення української оборони та підтримки Сил оборони України.

Одним із головних напрямів переговорів стала протиповітряна оборона. Зокрема, обговорювалися можливості подальшої підтримки України в межах механізму PURL та закупівлі ракет PAC-3 через програму JUMPSTART.

Федоров також подякував канадській стороні за ракети AIM-9 для винищувачів F-16, які були передані за логістичної підтримки Бельгії.

Крім того, сторони приділили увагу підтримці українського виробництва безпілотників. Україна закликала Канаду розширити інвестиції в оборонні технології через «данську модель» та інші механізми співпраці.

Під час переговорів також обговорювалися постачання дизельних пікапів для українських військових, підтримка закупівлі далекобійних артилерійських боєприпасів у межах Чеської ініціативи та реалізація спільних оборонно-промислових проєктів.

«Маємо й спільні оборонно-промислові проєкти, які посилять спроможності наших країн», — зазначив Федоров.

Українська сторона подякувала Канаді за послідовну підтримку та готовність допомагати за ключовими напрямами оборони.