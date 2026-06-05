Федоров назвав результати “єБалів” за травень

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оприлюднив підсумки роботи системи «єБали» за травень, повідомивши про результати Сил оборони України на фронті.

За його словами, протягом місяця було ліквідовано або важко поранено 31 530 російських військових. Він зазначив, що кожна така втрата верифікується за допомогою відеоматеріалів.

Федоров також повідомив про збільшення масштабів ударів по цілях на відстані від 20 до 150 кілометрів. За його словами, кількість уражень ворожих об’єктів, розташованих більш ніж за 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення, у травні зросла вдвічі.

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Окремо міністр відзначив рекордні показники зі знищення автомобільної та мототехніки російських військ. За його словами, удари спрямовуються по логістиці, транспорту та складах, які забезпечують наступальні дії противника.

Серед пріоритетів Федоров назвав захист повітряного простору. Він заявив, що у травні Сили оборони збили рекордну кількість ударних безпілотників Shahed. За його словами, попри запуск Росією понад 10 тисяч таких дронів, що на 25% більше, ніж у квітні, кількість збитих цілей зросла на 50%.

Міністр зазначив, що важливу роль у досягненні цього результату відіграли дрони-перехоплювачі.

Також Федоров повідомив про подальшу роботизацію передової. За його словами, протягом травня військові виконали понад 14 тисяч логістичних та евакуаційних місій за допомогою наземних роботизованих комплексів. У середньому це становило 455 місій щодня.

За словами міністра, система «єБали» дозволяє ухвалювати рішення на основі верифікованих даних із поля бою та швидко масштабувати найбільш ефективні технології, тактики й рішення на всі Сили оборони.