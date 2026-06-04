ДБР запровадило новий механізм для повернення військових із СЗЧ: уже понад 1700 звернень

У Державному бюро розслідувань запустили механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили частину та хочуть повернутися до служби. За перший місяць його роботи надійшло понад 1,7 тисячі звернень.

Про це повідомили в ДБР.

За даними бюро, механізм дозволяє слідчим оперативно виконувати процесуальні дії щодо підготовки до закриття кримінального провадження за ст. 407 КК України (самовільне залишення частини або місця служби).

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Алгоритм дає можливість військовим швидко пройти організаційні етапи та повернутися до служби.

Механізм почав діяти у травні 2026 року. За даними ДБР, за перший місяць його роботи ним скористалися понад 1,7 тисячі військовослужбовців, їхніх представників та інших заявників.

Більшість звернень надходили через телефонну гарячу лінію, поштою або через форму звернень на сайті ДБР. Всі отримані звернення перебувають на різних стадіях опрацювання.