Нацполіція затримала групу, яка організовувала втечі військових із частин

Правоохоронці затримали учасників злочинної групи, яка, за даними слідства, організовувала втечі мобілізованих чоловіків із військових частин та навчальних центрів.

Як повідомили у Національній поліції, до складу групи входили п’ятеро мешканців Кременчука: троє чоловіків віком 34, 43 і 55 років та 43-річна жінка. Їхні дії координував 29-річний організатор.

За втечу із ЗСУ брали до 7 тисяч доларів / Фото: Нацполіція

За даними слідства, родичам мобілізованих пропонували допомогти «визволити» їхніх близьких із війська. За такі послуги фігуранти вимагали від 3 до 7 тисяч доларів.

Реклама

Реклама

Після отримання авансу учасники групи налагоджували зв’язок із військовослужбовцем, передаючи йому мобільний телефон на територію військової частини або навчального центру. Надалі вони координували втечу.

Слідство встановило, що вночі фігуранти підвозили автомобіль до найменш охоронюваної ділянки режимного об’єкта, допомагали чоловікам перелазити через огорожу та вивозили їх, оминаючи блокпости.

За інформацією поліції, з вересня 2025 року учасники групи організували втечу майже 30 чоловікам та отримали за це значні суми грошей.

Правоохоронці також зафіксували розмову одного з фігурантів — 34-річного чоловіка, який, за даними поліції, ухиляється від військового обліку. Під час бесіди він заявляв, що чекає на прихід Росії та висловлював ненависть до українців.

Організатора та всіх учасників групи затримали під час спільної спецоперації оперативників Департаменту карного розшуку Нацполіції, поліцейських АР Крим та Полтавської області за силової підтримки спецпризначенців і сприяння військового керівництва Збройних сил України.