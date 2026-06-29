Купити автомобіль із США: як працює система купівлі автомобілів на аукціонах у США для українських покупців

Українці дедалі частіше обирають автомобілі із США. Це можливість придбати машину дешевше, ніж в українських дилерів чи авторинках. Але сам процес купівлі та доставки не можна назвати простим.

Для цього варто співпрацювати із перевіреною компанією. За допомогою W8 Shipping купити автомобіль із США — цілком реальне завдання. Компанія є офіційним представником аукціону Copart. Замовляючи тут, ви одержуєте машину в Україні строго законним шляхом.

Чому українці все частіше прагнуть купити автомобіль із США

Основна причина популярності американських машин – поєднання ціни, якості та великої кількості пропозицій. На аукціонах США можна знайти автомобілі різних марок, років випуску та технічних характеристик. Майданчики пропонують і ексклюзивні моделі, що рідко зустрічаються в Україні.

Українських покупців особливо приваблює доступна ціна. Більшість машин на аукціонах продаються з пробігом та невеликими пошкодженнями. Часто дефекти можна легко та недорого відремонтувати в Україні. При цьому вартість такого авто буде на 20-40% нижчою, ніж у нашій країні, навіть з урахуванням витрат на відновлення.

Багато машин із США мають багате оснащення вже у базових версіях. Покупцям доступні клімат-контроль, сучасні системи безпеки, мультимедіа та інші корисні функції. Легко підібрати авто топової комплектації або знайти транспорт під свій бюджет, завдання.

Як вибрати автомобіль на аукціоні у США відповідно до своїх потреб

Перше, що потрібно зробити, — визначити бюджет, тобто яку суму ви готові витратити на покупку. На аукціонах США можна знайти компактні седани або хетчбеки для міста, так і більш місткі кросовери, позашляховики. Також представлено чимало електромобілів, ощадливих гібридів.

При розрахунку бюджету враховуйте як вартість авто, а й додаткові витрати. Це оплата аукціонного збору, доставки морем, послуг брокера, розмитнення тощо. Якщо купуєте авто з пошкодженнями, закладайте окрему суму на ремонт.

При виборі машини на аукціоні звертайте увагу на:

типи ушкоджень. Найпростіші для відновлення – удари по дотичній (подряпини, вм’ятини, пошкоджені навісні елементи). Уникайте пошкоджень даху, слідів від вогню чи води, порушень геометрії;

типи документів. Salvage Title – це списані страховими компаніями машини, яким потрібний ремонт. Під відмітками Junk Title/Bill of Sale продають авто тільки на запчастини;

історію. Дізнатися її можна за допомогою сервісів CARFAX, AutoCheck за VIN-кодом. У звіті зазначають історію обслуговування, реальний пробіг, кількість власників.

Під час вибору автомобіля обов’язково переглядайте фотографії.

При співпраці з W8 Shipping ви отримуєте доступ до всіх функцій аукціону, включаючи повні описи кожного лота. Це дозволить дізнатися більше про авто перед покупкою. Деякі види однозначно не варто купувати, наприклад, з відмітками Water/Flood (утопленники), Fire (пожежа), Rollover (після повного перевороту).

Які етапи проходить автомобіль від покупки до реєстрації в Україні

Перш ніж купити авто з аукціону в США, потрібно спочатку взяти участь у торгах і виграти лот. При співпраці з W8 Shipping ви отримуєте персонального менеджера, який знаходить машину під ваш запит, розраховує її вартість та допомагає придбати.

Подальший процес виглядає так:

Машину забирають із майданчика аукціону евакуатором W8 Shipping має 5 асфальтованих критих майданчиків для безпечного зберігання авто. Доставка у порт та відправка Автомобіль відправляють у контейнері через океан Розмитнення Після прибуття в Україну автомобіль потрібно оформити на митниці, сплативши всі необхідні мита Ремонт та відновлення Ремонт пошкоджень на СТО, якщо вони є Реєстрація Постановка автомобіля на облік в Україні

Кожен етап впливає кінцевий результат, тому важливо довіряти процес компанії, яка розуміє особливості міжнародної доставки.

На етапі доставки авто до порту та його навантаження в контейнер є ризик додаткових пошкоджень. Ви можете бути впевнені у їхній відсутності у співпраці з W8 Shipping. Представники компанії супроводжують кожен лот на етапі навантаження та розвантаження, при необхідності надають фото- та відеозвіти.

Як W8 Shipping допомагає організувати покупку та доставку автомобіля із США в Україну

Компанія W8 Shipping допомагає клієнтам пройти весь шлях імпорту автомобіля: від пошуку відповідного варіанту до доставки в Україну. Фахівці супроводжують клієнта на основних етапах угоди. Тут вам допоможуть:

вибрати автомобіль;

розібратися з умовами аукціону;

організувати перевезення;

підготувати потрібні документи.

Підбір автомобілів на аукціонах США та їх доставка в Україну здійснюються лише законним шляхом. W8 Shipping суворо дотримується вимог законодавства.

З кожним клієнтом укладають офіційну угоду, де фіксують умови співпраці. Компанія фіксує всі фінансові операції та гарантує, що ви отримаєте саме той лот, який вибрали та виграли на аукціоні.

Купівля автомобіля з США буде однозначно вигідним рішенням, якщо правильно підійти до вибору та організації доставки. За допомогою досвідчених фахівців W8 Shipping українські покупці можуть придбати машину своєї мрії та пройти всі етапи імпорту без зайвих складнощів.