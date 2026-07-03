Техно-прірва або розумний компроміс: купувати безкомпромісний смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra чи народний Samsung A37?

Корейські розробники знову грають м’язами. Але цього року їхня стратегія виглядає максимально полярно, якщо не сказати агресивно. Вони пропонують пристрої для абсолютно різних світів. З одного боку — ультимативний, непристойно дорогий смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra, який уособлює технологічний максимум. З іншого — скромний, але амбітний апарат для прагматиків. Давайте розберемося без маркетингових казок, чи є взагалі сенс переплачувати за статус, чи можливостей молодшої моделі вистачить для звичайного життя.

Еволюція титану: чим дивує новий флагман

Новинка стала головним інфоприводом сезону. Дизайнери нарешті викинули старі креслення і перейшли на концепт Ambient Island. Виглядає свіжо. Корпус отримав оновлені округлені кути, тому телефон більше не врізається в долоні. Екран став величезним — 6,9 дюйма. Дивитися контент на такій Dynamic AMOLED 2X матриці — суцільне задоволення.

Але головна фішка, про яку гуде весь інтернет — режим Privacy Display. Спеціальний шар звужує кути огляду. Сусіди в метро чи колеги в офісі бачитимуть лише темну пляму замість ваших чатів. За приватність однозначно лайк.

Камери тут професійні. Квартет сенсорів на чолі з 200-мегапіксельним монстром творить дива навіть у суцільній темряві завдяки софту Nightography. Процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 миттєво обробляє знімки за допомогою штучного інтелекту. Взагалі, техніка Galaxy S26 Ultra завдяки новому нейромодулю стала в рази спритнішою. Важкі ігри, монтаж відео, десятки фонових процесів — залізо не помічає навантажень. Автономність тримає батарея на 5000 мА·год, а зарядка Super Fast Charging 3.0 на 60 Вт відновлює 75% місткості всього за пів години. Перед нами беззаперечний лідер, який впевнено очолює флагманські пристрої на базі Аndroid.

Розумний прагматизм: чому Samsung A37 став народним улюбленцем

Якщо ви не готові віддавати купу грошей за опції, якими користуватиметеся раз на місяць, корейці мають чудову альтернативу. Смартфон Samsung A37 створений для тих, хто звик рахувати бюджет. Він впевнено увійшов у клас середніх смартфонів і пропонує майже топовий досвід за адекватні гроші.

Екран тут чудовий: 6,7-дюймова Super AMOLED-матриця на 120 Гц видає солідні 1900 ніт яскравості. На практиці це означає, що дисплей взагалі не сліпне під прямим літнім сонцем. Процесор простіший, ніж у флагмана, але дуже енергоефективний. Для щоденних завдань, месенджерів та ігор на середніх налаштуваннях його потужності вистачить з головою.

Камера потрійна, з головним сенсором на 50 МП та оптичною стабілізацією. Нічний режим Nightography теж завезли, тому вечірні кадри виходять чіткими, без цифрового шуму. Працює апарат під керуванням One UI 8.5, захищений системою Samsung Knox, має 5G та NFC. Батарея на ті ж 5000 мА·год за рахунок простішого заліза легко витримує півтора дня активної роботи. Крім того, на ринку вже з’явилися різноманітні фірмові аксесуари для Samsung A37: від стильних кейсів до навушників, які розширюють можливості гаджета.

То що ж обрати?

Визначитися насправді легко. Все залежить від ваших вимог.

Якщо потрібні інновації, захист від підглядання, кінематографічне 8K-відео та максимальний статус? Тоді ваш вибір — безкомпромісний флагман. Якщо ж шукаєте надійну робочу конячку для дзвінків, соцмереж та мультимедіа без переплат за бренд, то беріть середньобюджетник. Він закриває 90% потреб звичайної людини.

Обидві моделі вже доступні в каталозі інтернет-магазину Stylus. Там можна оформити офіційну гарантію, взяти техніку в кредит або розстрочку на вигідних умовах та замовити швидку доставку по всій Україні.