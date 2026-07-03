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        Російський дрон ударив по житловому сектору Лозової: постраждали шестеро людей

        Сергій Бордовський
        3 Липня 2026 09:14
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        У ніч проти 3 липня російські війська атакували ударним безпілотником житловий сектор міста Лозова Харківської області. Постраждали шестеро людей, серед них троє дітей. Про це повідомила ДСНС.

        Дрон влучив у приватний будинок: у Лозовій спалахнула пожежа, є постраждалі / Фото: ДСНС

        За даними рятувальників, бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала 10-річну дівчинку. Решта постраждалих зазнали гострої реакції на стрес.

        Унаслідок влучання у приватне домоволодіння на двох господарів сталися руйнування та виникла пожежа площею 70 кв. м.

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        Горіли житловий будинок і два легкові автомобілі.

        На момент удару мешканці перебували у погребі. Через вибухову хвилю двері заклинило, тому люди не могли самостійно вибратися.

        Рятувальники деблокували та врятували п’ятьох людей, серед яких двоє дітей.

        Наслідки російської атаки ліквідували підрозділи ДСНС спільно з офіцером-рятувальником громади.


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