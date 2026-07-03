Російський дрон ударив по житловому сектору Лозової: постраждали шестеро людей

У ніч проти 3 липня російські війська атакували ударним безпілотником житловий сектор міста Лозова Харківської області. Постраждали шестеро людей, серед них троє дітей. Про це повідомила ДСНС.
За даними рятувальників, бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала 10-річну дівчинку. Решта постраждалих зазнали гострої реакції на стрес.
Унаслідок влучання у приватне домоволодіння на двох господарів сталися руйнування та виникла пожежа площею 70 кв. м.
Горіли житловий будинок і два легкові автомобілі.
На момент удару мешканці перебували у погребі. Через вибухову хвилю двері заклинило, тому люди не могли самостійно вибратися.
Рятувальники деблокували та врятували п’ятьох людей, серед яких двоє дітей.
Наслідки російської атаки ліквідували підрозділи ДСНС спільно з офіцером-рятувальником громади.