Францію, Італію та Іспанію розкритикували через сотні тисяч віз для російських туристів

Європейська комісія пообіцяла посилити правила видачі шенгенських віз громадянам Росії після того, як група з 11 європейських країн закликала Брюссель вжити додаткових заходів через нерівномірний підхід держав-членів до російських туристів.

Про це повідомляє Euronews.

Речник Єврокомісії з питань міграції Маркус Ламмерт заявив, що наступного року Брюссель запропонує запровадити цільові обмежувальні заходи у візовій сфері для реагування на ризики безпеці, пов’язані з діями ворожих держав.

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Водночас він уточнив, що зміни матимуть обмежений характер, оскільки рішення про видачу віз залишаються компетенцією окремих держав-членів, тоді як Єврокомісія здійснює лише загальний нагляд.

Ініціатором дискусії стала Швеція, яку підтримали Чехія, Данія, Фінляндія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія та Польща. У спільному листі ці країни розкритикували «фрагментацію» у видачі шенгенських віз громадянам Росії та закликали до запровадження нових обов’язкових обмежень.

Автори листа зазначили, що під час війни проти України дедалі більше російських туристів продовжують відпочивати на європейських курортах, тоді як російські ракети та дрони атакують цивільних українців і цивільну інфраструктуру.

За даними Єврокомісії, кількість шенгенських віз, виданих громадянам Росії, скоротилася з приблизно 4 мільйонів на рік до повномасштабного вторгнення до близько 500 тисяч у 2025 році.

Найбільше віз росіянам у 2025 році видала Франція — майже 180 тисяч. На другому місці опинилася Італія з майже 160 тисячами віз, а на третьому — Іспанія з майже 100 тисячами. Саме ці країни фактично стали об’єктом критики з боку держав, які виступають за жорсткіші обмеження.

Водночас противники шведської ініціативи наголошують, що великі країни традиційно отримують більше заявок на візи, ніж менші держави, а відповідальність за війну вже покладена на осіб, які перебувають під санкціями ЄС.