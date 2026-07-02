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        На Дніпропетровщині чоловік кинув гранату у представників ТЦК

        Віктор Алєксєєв
        2 Липня 2026 17:12
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        На місці вибуху гранати у Кам’янському працюють поліцейські / Фото: Нацполіція
        На місці вибуху гранати у Кам’янському працюють поліцейські / Фото: Нацполіція

        На Дніпропетровщині під час проведення заходів з оповіщення чоловік привів у дію гранату та кинув її. Про це повідомила поліція Дніпропетровської області.

        Подія сталася 2 липня під час перевірки військово-облікових документів.

        За даними поліції, 50-річний чоловік, який порушив правила військового обліку, привів у дію гранату та кинув її.

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        Унаслідок вибуху поранення отримали поліцейський, військовослужбовець РТЦК та СП, а також сам чоловік, який кинув гранату.

        Усіх трьох госпіталізували.

        На місці події працює слідчо-оперативна група поліції.

        Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. Вирішується питання щодо правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.


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