На Дніпропетровщині чоловік кинув гранату у представників ТЦК

На Дніпропетровщині під час проведення заходів з оповіщення чоловік привів у дію гранату та кинув її. Про це повідомила поліція Дніпропетровської області.

Подія сталася 2 липня під час перевірки військово-облікових документів.

За даними поліції, 50-річний чоловік, який порушив правила військового обліку, привів у дію гранату та кинув її.

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Унаслідок вибуху поранення отримали поліцейський, військовослужбовець РТЦК та СП, а також сам чоловік, який кинув гранату.

Усіх трьох госпіталізували.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції.

Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. Вирішується питання щодо правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.