На Дніпропетровщині чоловік кинув гранату у представників ТЦК

На Дніпропетровщині під час проведення заходів з оповіщення чоловік привів у дію гранату та кинув її. Про це повідомила поліція Дніпропетровської області.
Подія сталася 2 липня під час перевірки військово-облікових документів.
За даними поліції, 50-річний чоловік, який порушив правила військового обліку, привів у дію гранату та кинув її.
Унаслідок вибуху поранення отримали поліцейський, військовослужбовець РТЦК та СП, а також сам чоловік, який кинув гранату.
Усіх трьох госпіталізували.
На місці події працює слідчо-оперативна група поліції.
Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. Вирішується питання щодо правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.