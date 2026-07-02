Київське метро стало укриттям для рекордної кількості людей

У ніч на 2 липня під час масованого обстрілу Києва на станціях столичного метро перебували 52 500 людей. Про це повідомив Київський метрополітен.

Серед тих, хто укривався у підземці, було майже 4500 дітей.

У метрополітені зазначили, що це найвищий показник укриття населення на станціях метро під час нічної повітряної тривоги за останні роки.

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Київське метро в ніч на 2 липня 2026 / Фото КП “Київський метрополітен”

Під час повітряної тривоги 46 підземних станцій столичного метро працюють у режимі укриття. На вхід відкривають усі без винятку вестибюлі.

Тих, хто планує залишитися на станції на ніч, у метрополітені просять прийти до її закриття на вхід, повідомити працівників та поліцію про намір залишитися до ранку і спуститися на платформу.

У Київському метрополітені нагадали, що прохід на станції здійснюється на загальних умовах, якщо в місті не оголошено повітряну тривогу.

Для безпечного і комфортнішого перебування вночі пасажирам радять мати із собою теплі речі, ковдри або каремати, персональні ліки, воду, засоби гігієни, а власникам домашніх тварин — пелюшки та пакетики.

У метрополітені зазначили, що середня температура в укритті становить 17-18°C, а через тунелі та інші підземні приміщення можуть бути протяги.

Також у Київському метрополітені порадили за можливості користуватися центральними станціями під час небезпеки, оскільки зазвичай там перебуває менше людей.