Молдова заявила про ймовірне українське походження дрона, що вибухнув біля Оргеєва: реакція МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував падіння та вибух безпілотника на території Молдови, заявивши, що цей інцидент демонструє загрозу, яку Росія становить для всього регіону. Україна висловила підтримку молдовській стороні після події поблизу Оргеєва.

Міністерство закордонних справ Молдови повідомило, що неподалік населеного пункту Лопатна Оргеївського району впав і вибухнув невстановлений літальний апарат, імовірно безпілотник.

У Кишиневі заявили, що несанкціоноване перебування будь-яких літальних об’єктів у повітряному просторі країни або їхнє падіння на території Молдови становить загрозу національній безпеці та є порушенням суверенітету і територіальної цілісності держави.

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Пізніше в МЗС Молдови повідомили, що перебувають у постійному контакті з українською стороною щодо цього інциденту. За попередніми даними, безпілотник, найімовірніше, має українське походження.

Водночас у зовнішньополітичному відомстві наголосили, що незалежно від походження дрона відповідальність за подібні інциденти лежить на Росії, яка розпочала війну проти України. У Кишиневі також заявили про солідарність з українцями.

Коментуючи подію, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив підтримку Молдові та подякував за послідовне засудження російської агресії.

«Цей інцидент чітко демонструє, що Москва становить загрозу не лише для України, а й для всього регіону та Європи загалом», — заявив глава МЗС.

Сибіга також закликав до посилення міжнародного тиску на Росію.

«Колективний тиск на Росію має бути посилений, щоб Кремль нарешті тверезо оцінив ситуацію та визнав, що ніколи не досягне своїх цілей на полі бою, – а тому єдиним шляхом для Путіна є припинення цієї війни», — наголосив міністр.