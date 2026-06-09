Ворог атакував 21 громаду Сумщини: двоє загиблих і 13 поранених

Упродовж минулої доби під ворожими ударами перебувала 21 громада Сумської області. Російські війська застосовували керовані авіабомби, ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію та міномети.

За даними поліції, внаслідок атак загинули двоє людей, ще 13 осіб дістали поранення.

У Конотопській громаді через атаку російського безпілотника загинула 78-річна жінка. Поранення отримали 8-річний хлопчик, жінки віком 41 та 75 років, а також 44-річний чоловік. Пошкоджено багатоквартирний будинок, десять приватних будинків, вантажний автомобіль, три легкові автомобілі та мотоцикл.

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У Середино-Будській громаді внаслідок обстрілів загинув 71-річний чоловік. Поранено 68-річного чоловіка, травмована також 33-річна жінка. Пошкоджено приватне домоволодіння та гараж.

У Глухівській громаді після ударів російських безпілотників постраждали чоловіки віком 50, 51, 54 та 54 роки. Пошкоджено легковий автомобіль, приміщення автостанції, майстерню підприємства та житлові будинки.

У Тростянецькій громаді внаслідок удару безпілотника постраждали дворічний хлопчик та 25-річна жінка. Пошкоджено два житлові будинки, гараж, автомобіль і газопровід.

У Хутір-Михайлівській громаді через скидання вибухівки з ворожого дрона травмовано 56-річного чоловіка. Пошкоджено приватний будинок.

У Білопільській, Великописарівській, Краснопільській, Сумській, Путивльській, Зноб-Новгородській, Березівській, Есманській та інших громадах пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, магазини, заклад освіти, транспортні засоби та інші об’єкти цивільної інфраструктури.