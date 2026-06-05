Незадекларовані мільйони та елітні авто: поліція прийшла з обшуками до посадовців ВЛК

Національна поліція провела масштабну операцію “Ескулап” щодо можливого незаконного збагачення та недостовірного декларування посадовців військово-лікарських комісій і експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО). У 16 регіонах України відбулися майже 60 обшуків, а сума виявлених розбіжностей у деклараціях, за попередніми даними, сягає 200 млн грн.

Про це повідомили в Нацполіції.

У межах операції оперативники Департаменту стратегічних розслідувань, слідчі та прокурори провели 58 одночасних обшуків у 16 регіонах України. Перевіряється інформація щодо невідповідності між задекларованими доходами та фактичними активами посадовців.

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За попередніми даними, сума виявлених недостовірних відомостей у деклараціях може сягати 200 млн грн. Розбіжності між офіційно задекларованими активами та реальним майновим станом окремих фігурантів становлять від 2 до 11 млн грн.

Правоохоронці перевіряють інформацію про незадекларовані активи родичів посадовців, серед яких квартири, будинки, земельні ділянки, автомобілі та готівкові кошти. Також вивчаються випадки, коли задеклароване майно суттєво перевищує офіційні доходи.

Під час обшуків вилучено готівку, медичну документацію, договори, фінансові документи та автомобілі, зокрема Mercedes-Benz GLE 300D 2025 року вартістю понад 100 тисяч доларів.