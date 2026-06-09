Серед постраждалих троє дітей: Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківщини

Протягом минулої доби російські війська атакували Харків та 30 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще 25 осіб постраждали, серед них троє дітей.

За даними начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, у Харкові постраждали 16 людей, зокрема гостру реакцію на стрес зазнали дівчата віком 11 і 16 років та однорічний хлопчик.

У Чугуєві загинули чоловіки віком 56 і 70 років та 22-річна жінка. Гостру реакцію на стрес отримали жінки 71 і 65 років, а також 70-річний чоловік.

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У селищі Великий Бурлук постраждали чоловіки віком 40 і 39 років, у Богодухові — 69-річний чоловік. У селі Вишневе Старосалтівської громади поранено 49-річну жінку, у селі Черкаські Тишки Циркунівської громади постраждав 43-річний чоловік, а в селі Хотімля Старосалтівської громади поранення дістав 30-річний чоловік.

Для атак по регіону російські війська застосували п’ять ракет Х-59, сім керованих авіабомб, 11 безпілотників типу «Герань-2», один дрон «Ланцет», шість безпілотників «Молнія», 15 FPV-дронів та 19 безпілотників, тип яких встановлюється.

У Харкові пошкоджено дев’ять багатоквартирних будинків, будівлю комунального підприємства, адміністративну будівлю, церкву, кафе та 37 автомобілів.

Пошкодження цивільної інфраструктури також зафіксовані в Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах. Під ударами опинилися приватні будинки, багатоповерхівки, магазини, будинок культури, складські приміщення, фермерське господарство, електромережі, гаражі, транспортні засоби та інші цивільні об’єкти.