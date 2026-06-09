Масований удар по Харківщині: у Чугуєві загинули троє людей, у Харкові постраждали 15 осіб

У ніч на 9 червня російські війська завдали масованого комбінованого удару по Харківщині, застосувавши ударні безпілотники та ракети. Під ударами опинилися Харків і Чугуїв.

За даними мера Харкова Ігоря Терехова, у місті зафіксовано 11 влучань безпілотників, ще два дрони впали без детонації. Атаки зазнали Шевченківський та Холодногірський райони. Пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, адміністративні й виробничі приміщення, бізнес-центр, кафе, храм, магазини, автомобілі та об’єкти міської інфраструктури.

Один із безпілотників влучив у житлову багатоповерхівку, внаслідок чого біля будинку згоріли автомобілі, десятки машин зазнали пошкоджень, а в навколишніх будинках вибито вікна. Ще один дрон влучив у багатоквартирний будинок між восьмим і дев’ятим поверхами, однак не здетонував. Мешканців евакуювали.

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Внаслідок масованої ворожої атаки на Харківщині 3 людей загинуло, є постраждалі / Фото: ДСНС

У ДСНС повідомили, що в Харкові внаслідок атаки горіли будівлі кафе та комунального підприємства, а також легкові автомобілі. За попередніми даними, постраждали 15 людей, серед них двоє дітей.

У Чугуєві внаслідок ракетних ударів виникли пожежі в гаражах, автомобілях та на відкритій території. Пошкоджено житлові та інші будівлі. Загинули троє людей — двоє чоловіків і жінка. Ще троє осіб дістали поранення.

На місцях обстрілів працювали підрозділи ДСНС, зокрема верхолази, сапери та психологи, а також поліцейські, медики, волонтери й комунальні служби. Роботи з ліквідації наслідків атак тривають.