Трампа освистали на фіналі НБА в Нью-Йорку

Президент США Дональд Трамп став першим чинним американським президентом, який відвідав матч фінальної серії НБА. Під час третьої гри фіналу між «Нью-Йорк Нікс» та «Сан-Антоніо Сперс» на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку його поява на великому екрані викликала гучний свист і невдоволення частини вболівальників, пише Reuters.

Трамп прибув на матч як гість президента «Нью-Йорк Нікс» Джеймса Долана. Під час виконання національного гімну президента показали на арені, після чого з трибун пролунали вигуки та свист.

Візит президента супроводжувався посиленими заходами безпеки. Навколо арени встановили металеві огорожі, а глядачам довелося проходити додаткові перевірки. Через це на входах утворилися великі черги, а деякі вболівальники скаржилися на труднощі з потраплянням на матч.

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Матч став першою домашньою грою фіналу НБА для «Нью-Йорк Нікс» за останні 27 років. Команда вийшла на майданчик, ведучи 2:0 у серії до чотирьох перемог проти «Сан-Антоніо Сперс».

На трибунах були присутні відомі прихильники клубу, зокрема режисер Спайк Лі, легенда бейсболу Дерек Джитер та актор і комік Бен Стіллер.

Частина відвідувачів заявила, що присутність президента зіпсувала атмосферу навколо матчу, тоді як інші наголошували, що прийшли на арену заради баскетболу і не хотіли змішувати спорт із політикою.

Через заходи безпеки поліція Нью-Йорка також скасувала традиційну фан-зону біля арени, яка зазвичай працює під час матчів плей-оф.