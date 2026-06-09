Генштаб: Росія за добу втратила 1380 військових і понад 2 тисячі безпілотників

Російська армія за минулу добу втратила близько 1380 військовослужбовців. Загальні втрати особового складу РФ з початку повномасштабного вторгнення, за оцінкою Генерального штабу ЗСУ, сягнули приблизно 1 376 330 осіб.

Також за добу Сили оборони України знищили три танки, 12 бойових броньованих машин, 82 артилерійські системи, п’ять реактивних систем залпового вогню та один засіб протиповітряної оборони.

Крім того, російські війська втратили дев’ять наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 358 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також три одиниці спеціальної техніки.

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Загалом від початку повномасштабної війни Росія втратила 12 000 танків, 24 717 бойових броньованих машин, 43 646 артилерійських систем, 1852 РСЗВ, 1410 засобів ППО, 436 літаків, 353 гелікоптери, 338 270 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 4733 крилаті ракети, 33 кораблі та катери, два підводні човни, 104 772 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 4252 одиниці спеціальної техніки та 1616 наземних робототехнічних комплексів.

У Генштабі зазначили, що дані щодо втрат противника уточнюються.