За добу Росія втратила 1330 військових, 85 артсистем і понад 360 одиниць автотехніки — Генштаб

За минулу добу російська армія втратила близько 1330 військових, 85 артилерійських систем та 2161 безпілотник оперативно-тактичного рівня. Загальні втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення, за оцінкою Генштабу ЗСУ, перевищили 1,37 млн осіб.

Станом на 8 червня 2026 року загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну орієнтовно становлять 1 374 950 осіб. За добу цей показник збільшився на 1330 військових.

За даними Генерального штабу ЗСУ, також за останню добу російська армія втратила 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню та 2 засоби протиповітряної оборони.

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Крім того, Сили оборони знищили 2161 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 12 наземних робототехнічних комплексів, 363 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, а також 2 одиниці спеціальної техніки.

Загалом від 24 лютого 2022 року російські війська втратили 11 997 танків, 24 705 бойових броньованих машин, 43 564 артилерійські системи, 1 847 РСЗВ, 1 409 засобів ППО, 336 224 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 4 733 крилаті ракети, 104 414 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 4 259 одиниць спеціальної техніки.

У Генштабі зазначили, що дані щодо втрат противника уточнюються.