Понад тисяча споживачів залишилися без світла після атаки РФ на Одещину

Унаслідок російської атаки на Одещину постраждали двоє людей та було пошкоджено цивільну й енергетичну інфраструктуру. У Чорноморську безпілотник влучив у житловий будинок, а понад тисяча споживачів залишилися без електропостачання.

Уранці 8 червня внаслідок російської атаки на Одещину постраждали люди та цивільна інфраструктура, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, в Одесі на зупинці громадського транспорту постраждали двоє людей. Їм надали необхідну допомогу.

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Також у Чорноморську зафіксовано влучання безпілотника в житловий будинок. За даними Кіпера, постраждалих немає.

Окремо начальник Одеської ОВА повідомив, що російські війська продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру регіону. Унаслідок удару на півдні області було пошкоджено обладнання одного з енергетичних об’єктів.

Через пошкодження зафіксовано перебої з електропостачанням для понад тисячі споживачів. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атаки та відновленням електропостачання.

На місцях подій працюють усі відповідні служби, триває ліквідація наслідків ворожої атаки.