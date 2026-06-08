ППО знешкодила 124 із 155 дронів під час нічної атаки РФ

У ніч на 8 червня російські війська атакували Україну 155 ударними безпілотниками та дронами-імітаторами різних типів. Сили оборони знешкодили 124 повітряні цілі, однак зафіксовано влучання на 17 локаціях.

Починаючи з 18:00 7 червня, російські війська атакували Україну 155 ударними безпілотниками типу Shahed, «Гербера», «Італмас», «Бандероль», а також дронами-імітаторами типу «Пародія».

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, пуски здійснювалися з районів Брянська, Курська, Орла, Міллєрового, Приморсько-Ахтарська в РФ та Гвардійського на тимчасово окупованій території Криму.

Реклама

Реклама

До відбиття повітряного нападу залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 124 ворожі безпілотники на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 17 локаціях. Також падіння уламків збитих дронів зафіксовано на шести локаціях.

У Повітряних силах зазначили, що атака триває. Станом на ранок у повітряному просторі України перебували близько десяти ворожих безпілотників.