Привласнили понад 14 млн грн на енергоефективності: у Дніпрі судитимуть посадовців і підрядників

У Дніпрі до суду скерували справу щодо організованої групи, яку підозрюють у привласненні понад 14,2 млн грн на програмі енергоефективності. Серед обвинувачених — керівники комунального підприємства та підрядних організацій.
Про це повідомила Нацполіція. За даними слідства, схема діяла під час реалізації проєкту з підвищення енергоефективності у бюджетних установах міста, зокрема школах.
Слідчі встановили, що директор комунального підприємства уклав договір із підрядною компанією, яка залучила субпідрядників. Учасники групи змовилися та оформлювали документи із завідомо завищеними цінами на будівельні матеріали, а також підписували акти виконаних робіт із недостовірними даними.
Серед фігурантів — директор комунального підприємства, його заступники, директор підрядної компанії, два керівники субпідрядних організацій та інженер технічного нагляду.
Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 50 тисяч доларів, понад 923 тисячі гривень і 7 200 євро, а також техніку та носії інформації, на які накладено арешт.
Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до Індустріального районного суду Дніпра. Обвинуваченим інкримінують привласнення майна в особливо великих розмірах та службове підроблення.
У разі доведення вини їм загрожує до 12 років позбавлення волі.