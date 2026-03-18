Привласнили понад 14 млн грн на енергоефективності: у Дніпрі судитимуть посадовців і підрядників

У Дніпрі до суду скерували справу щодо організованої групи, яку підозрюють у привласненні понад 14,2 млн грн на програмі енергоефективності. Серед обвинувачених — керівники комунального підприємства та підрядних організацій.

Про це повідомила Нацполіція. За даними слідства, схема діяла під час реалізації проєкту з підвищення енергоефективності у бюджетних установах міста, зокрема школах.

На Дніпропетровщині до суду передали справу про розкрадання коштів на школах / Фото: Нацполіція

Слідчі встановили, що директор комунального підприємства уклав договір із підрядною компанією, яка залучила субпідрядників. Учасники групи змовилися та оформлювали документи із завідомо завищеними цінами на будівельні матеріали, а також підписували акти виконаних робіт із недостовірними даними.

Серед фігурантів — директор комунального підприємства, його заступники, директор підрядної компанії, два керівники субпідрядних організацій та інженер технічного нагляду.

Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 50 тисяч доларів, понад 923 тисячі гривень і 7 200 євро, а також техніку та носії інформації, на які накладено арешт.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до Індустріального районного суду Дніпра. Обвинуваченим інкримінують привласнення майна в особливо великих розмірах та службове підроблення.

У разі доведення вини їм загрожує до 12 років позбавлення волі.