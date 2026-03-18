        На Миколаївщині староста села застрелив колегу в службовому кабінеті

        Галина Шподарева
        18 Березня 2026 17:05
        За вбивство колеги затримано старосту одного з сіл на Миколаївщині / Фото: ГУНП в Миколаївській області
        У Миколаївській області старосту одного із сіл підозрюють в умисному вбивстві колеги. Чоловік застрелив підлеглу під час конфлікту у службовому кабінеті.

        Про це повідомили в ГУНП в Миколаївській області.

        Подія сталася вранці 17 березня у селі Плющівка Баштанського району. Про скоєне на спецлінію 102 повідомив сам підозрюваний.

        Реклама
        Реклама

        На місце прибули слідчо-оперативна група, керівництво поліції, криміналісти та оперативники. У службовому кабінеті правоохоронці виявили тіло 51-річної жінки з вогнепальними пораненнями голови.

        Слідство встановило, що між 55-річним старостою та його підлеглою тривалий час були неприязні відносини, пов’язані з робочими питаннями. У день події між ними виник конфлікт, під час якого чоловік здійснив кілька пострілів із мисливської рушниці.

        З місця події вилучили рушницю та гільзи. Тіло загиблої направили на судово-медичну експертизу.

        Чоловіка затримали, йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

        Також відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного зберігання зброї. Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.

        Поліція на місці вбивства / Фото: ГУНП в Миколаївській області

        Реклама
        Реклама

