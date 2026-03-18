На Миколаївщині староста села застрелив колегу в службовому кабінеті

У Миколаївській області старосту одного із сіл підозрюють в умисному вбивстві колеги. Чоловік застрелив підлеглу під час конфлікту у службовому кабінеті.

Про це повідомили в ГУНП в Миколаївській області.

Подія сталася вранці 17 березня у селі Плющівка Баштанського району. Про скоєне на спецлінію 102 повідомив сам підозрюваний.

На місце прибули слідчо-оперативна група, керівництво поліції, криміналісти та оперативники. У службовому кабінеті правоохоронці виявили тіло 51-річної жінки з вогнепальними пораненнями голови.

Слідство встановило, що між 55-річним старостою та його підлеглою тривалий час були неприязні відносини, пов’язані з робочими питаннями. У день події між ними виник конфлікт, під час якого чоловік здійснив кілька пострілів із мисливської рушниці.

З місця події вилучили рушницю та гільзи. Тіло загиблої направили на судово-медичну експертизу.

Чоловіка затримали, йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Також відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного зберігання зброї. Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.