САП подала позов на конфіскацію майна в екскерівника окружної прокуратури Харкова на понад 7,5 млн грн

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до суду з позовом щодо активів колишнього керівника харківської окружної прокуратури на понад 7,5 млн грн. Прокурори вважають їх необґрунтованими та просять стягнути в дохід держави.

Про це повідомляє пресслужба САП.

Серед набутого родиною представника держави майна: 2 квартири у м. Харкові, автомобілі Lexus LX, 2016 р.в., та Mercedes Benz GLE 43 Amg, 2017 р.в., які придбано протягом 2022–2024 років, а також накопичені грошові кошти.

Аналізом офіційних доходів і витрат родини зʼясовано, що вартість набутих активів перевищує законні доходи на 7,5 млн грн.

У зв’язку з цим прокурор просить суд стягнути активи, законність походження яких викликає обґрунтовані сумніви, у дохід держави. Також суд за заявою прокурора наклав арешт на майно відповідача в межах суми позову.

“Зазначимо, що позов ґрунтується на матеріалах НАЗК, ДБР та доказах, самостійно зібраних прокурором САП”, – йдеться в повідомленні.