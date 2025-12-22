        Суспільство

        Сили оборони вдарили по нафтовому терміналу РФ, складу боєприпасів та місцю запуску БпЛА

        Галина Шподарева
        22 Грудня 2025 15:45
        Нафтовий термінал “Таманьнефтегаз” / Фото: РосЗМІ
        Нафтовий термінал “Таманьнефтегаз” / Фото: РосЗМІ

        У ніч на 22 грудня підрозділи Сил оборони України уразили нафтовий термінал “Таманьнефтегаз” у Краснодарському краї РФ. Також під ударами опинилися склад боєприпасів та місце підготовки й запуску ударних БпЛА.

        Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

        “Таманьнефтегаз” – компанія-оператор Таманського перевантажувального комплексу з перевалки сирої нафти, нафтопродуктів і зріджених вуглеводневих газів. Після атаки на об’єкті зафіксовано серію вибухів. Відомо про пошкодження трубопроводу, двох причалів і двох суден. Спалахнула масштабна пожежа на площі понад 1 тис. кв. м та щонайменше одному судні. Також виникла пожежа на території резервуарного парку.

        “Термінал є частиною енергетичного тилу РФ, підтримує фінансування і логістику військових операцій окупантів”, – зазначили в Генштабі.

        Також за допомогою ракети українського виробництва уражено тимчасовий пункт базування плавзасобів 92-ї бригади річкових катерів в Оленівці (ТОТ українського Криму). На місці влучання спостерігалася значна пожежа. Ступінь завданих збитків уточнюється.

        Дим від пожежі на нафтовому терміналі “Таманьнефтегаз” / Фото: Exilenova+

        На Покровському напрямку здійснено вогневе ураження складу боєприпасів мотострілецького полку (Українськ, ТОТ Донецької області). За попередньою інформацією, ціль знищено.

        Окрім того, уражено місця зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі тимчасово окупованого Донецька. Спостерігалась пожежа. Ступінь збитків уточнюється.

        Пожежа на нафтовому терміналі “Таманьнефтегаз” / Відео: Exilenova+

