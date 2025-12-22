Сили оборони вдарили по нафтовому терміналу РФ, складу боєприпасів та місцю запуску БпЛА

У ніч на 22 грудня підрозділи Сил оборони України уразили нафтовий термінал “Таманьнефтегаз” у Краснодарському краї РФ. Також під ударами опинилися склад боєприпасів та місце підготовки й запуску ударних БпЛА.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
“Таманьнефтегаз” – компанія-оператор Таманського перевантажувального комплексу з перевалки сирої нафти, нафтопродуктів і зріджених вуглеводневих газів. Після атаки на об’єкті зафіксовано серію вибухів. Відомо про пошкодження трубопроводу, двох причалів і двох суден. Спалахнула масштабна пожежа на площі понад 1 тис. кв. м та щонайменше одному судні. Також виникла пожежа на території резервуарного парку.
“Термінал є частиною енергетичного тилу РФ, підтримує фінансування і логістику військових операцій окупантів”, – зазначили в Генштабі.
Також за допомогою ракети українського виробництва уражено тимчасовий пункт базування плавзасобів 92-ї бригади річкових катерів в Оленівці (ТОТ українського Криму). На місці влучання спостерігалася значна пожежа. Ступінь завданих збитків уточнюється.
На Покровському напрямку здійснено вогневе ураження складу боєприпасів мотострілецького полку (Українськ, ТОТ Донецької області). За попередньою інформацією, ціль знищено.
Окрім того, уражено місця зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі тимчасово окупованого Донецька. Спостерігалась пожежа. Ступінь збитків уточнюється.