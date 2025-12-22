Зіткнення Toyota та ВАЗ на Житомирщині: одна людина загинула, серед постраждалих — троє дітей

20 грудня, близько 17:00, поблизу села Лісівщина Житомирської області не розминулися автомобілі ВАЗ 2113 та Toyota. Одна людини загинула, п’ятеро постраждали, зокрема троє дітей.

Про це повідомили в ГУНП в Житомирській області.

Попередньо встановлено, що 64-річний житель Кіровоградської області, керуючи автомобілем ВАЗ та рухаючись у напрямку Житомира, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем Toyota, за кермом якого перебував 36-річний житель Житомирського району.

Унаслідок ДТП водій ВАЗ загинув на місці події. Його пасажири, жителі Кіровоградщини віком 20 та 36 років, дістали травми та були госпіталізовані.

Також у ДТП постраждали троє жительок Житомирського району віком 2, 8 та 11 років. Діти перебували в салоні автомобіля Toyota. Їм було надано медичну допомогу без госпіталізації.

За вказаним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.