Як професіоналу купити все для манікюру так щоб і якісно, і оптимально по ціні?

Професійні матеріали, інструменти, розхідники – все це становить левову частку витрат, на яку професіонали, як правил, не жаліють коштів. І це не дивно, особливо якщо ви спеціаліст, який працює в індустрії краси.

Наприклад, майстри нейл дизайну довго обирають постачальників різних матеріалів та інструментів і визначають для себе локації, де можна купити все для манікюру по оптимальній ціні, в самому широкому асортименті і головне, бездоганної якості. Такий набір характеристик є обов’язковим якщо ви справді хочете пропонувати продукцію саме професіоналам нейл індустрії, майстрам, які працюють у відомих салонах і центрах краси. І саме на відповідності цим характеристикам спеціалісти https://touchnails.com.ua/ вирішили сконцентруватися, пропонуючи якість, якість і ще раз якість, яка підкріплюється широким асортиментом продукції і демократичними цінами.

Від якості залежить результат

Ну це характерно для всіх спеціалістів, які працюють в індустрії краси тому, обираючи постачальників матеріалів та різних інструментів і косметичних засобів вони використовують і відгуки експертів, і рекомендації колег, і власний досвід. Наприклад, неякісний гель-лак це не просто некрасиве покриття і не акуратний манікюр. Ні це про здоров’я. Бо якщо гель лак неякісний то навіть за наявності під ним спеціальної бази, нігтьова платина ризикує постраждати і втратити свої властивості. Або погані неякісні ножиці для манікюру – це не тільки бахрома замість ідеальної кутикули, це порізи, рани, інфекція. Щоб цього уникнути, кожен інструмент, кожна речовина підбирається з особливою ретельністю. Якщо мова про інструмент, а у майстра манікюру його багато і він різних виконаний з різних матеріалів та відрізняється за функціоналом, то він має бути надійним, витривалим, зносостійким. Адже окрім активної експлуатації на нього чекає регулярне очищення, проведення знезаражуючих маніпуляцій тощо.

Якщо говорити по різні косметичні засоби, які використовуються при манікюрі:

Бази;

Топи;

Ремувери;

Гель-лаки;

Гель-фарби’

Дегідратори тощо, то ви маєте бути на 100% впевнені у їх якості та безпечності, що вони не стануть причиною алергії ні у вас і у Клієнта.

Бо навіть майстер, який працює в рукавичках та масці ризикує якщо використовує неякісні і неперевірені в плані екологічності косметичні речовини. А що вже казати за Клієнта!

Якщо ви як майстер вже склали для себе список брендів, продукція яких ваш влаштовує на 100% по якості та асортименту і ціні, вам частенько доводиться влаштовувати такі собі «забіги» по магазинам щоб тут купити ремувер а дегідратор знайти в іншому місці. Але саме Touchnails вас від цього «рятує», бо тут представлені різноманітні товари, різних (кращий) виробників і саме ту є можливість купити все для манікюр в одному місці, і не перейматися ні за вибір, ні за якість, ні за ціну.