Громадянство РФ, бізнес на Кіпрі та майно на $1,3 млн: деталі розслідування щодо родини генерала СБУ

Журналісти з’ясували, що дружина начальника управління СБУ в Одеській області Віктора Доровського має чинний російський паспорт і володіє майном орієнтовною вартістю $1,3 млн. Також розслідування виявило її бізнес-зв’язки з підсанкційними юристами на Кіпрі та участь родичів генерала у фармацевтичному бізнесі під час війни.

Про це пише hromadske.

Звання генерала Віктору Доровському президент Володимир Зеленський присвоїв у 2023 році — через три роки після його призначення керівником управління СБУ в Одеській області. Як встановило hromadske, його дружина Оксана Доровська має громадянство Російської Федерації. У витоках баз даних журналісти знайшли інформацію про два російські паспорти, оформлені на її дівоче прізвище Бурмістрова. Один із них, отриманий у 2004 році, залишається чинним, що підтверджується даними порталу “Госуслуги”.

Реклама

Реклама

У Службі безпеки у відповіді на запит hromadske підтвердили наявність у дружини генерала паспорта РФ, отриманого в підлітковому віці, а також закордонного паспорта, строк дії якого сплив. Водночас у СБУ заявили, що не володіють інформацією про чинний внутрішній паспорт РФ, виданий у дорослому віці. Також там повідомили, що Оксана Доровська намагалася відмовитися від російського громадянства, але безрезультатно через бюрократичні процедури.

У 2020 році Оксана Доровська відкрила в Одесі салон краси Timespell. Після початку повномасштабного вторгнення бізнес дружини генерала вийшов за межі України. У 2022 році вона придбала на Кіпрі компанію CHANELO LIMITED і відкрила салон краси поблизу міста Пафос. Юридичний супровід цього бізнесу здійснювала компанія PMS Mercury Corporate Services, яку очолюють кіпрські юристи Софоклеуси — особи, що перебувають під українськими санкціями через зв’язки з проросійськими олігархами Віктором Медведчуком та Вадимом Новинським. Після запиту hromadske співпрацю з цією фірмою було припинено.

Відповіді СБУ щодо паспортів та бізнесу дружини генерала СБУ, третє фото – відкриття салону краси в Одесі / Фото: hromadske

Розслідування також встановило, що у 2018–2019 роках Оксана Доровська придбала елітну нерухомість у Києві та під Києвом загальною ринковою вартістю близько $1,3 млн. Йдеться про маєток у котеджному містечку Riviera Zoloche та майнові права на майже 500 квадратних метрів у ЖК Delmar на Печерську. За даними журналістів, задекларовані ціни суттєво відрізнялися від ринкових. У СБУ пояснили походження коштів допомогою з боку батька генерала — Олександра Доровського.

ЖК Delmar та будинок у котеджному містечку Riviera Zoloche / Фото: hromadske

Окремо hromadske звертає увагу на роль батька генерала СБУ у фармацевтичному бізнесі. Під час великої війни Олександр Доровський став кінцевим бенефіціаром групи компаній “Здоров’я”, яка раніше перебувала під слідством через можливі зв’язки з російським бізнесом. Кримінальне провадження згодом закрили, активи перейшли новим власникам, а компанії було реорганізовано. Частки у фармпідприємствах також отримав син Олександра Доровського — Єгор, брат генерала СБУ.

Юристи та антикорупційні експерти, з якими поспілкувалися журналісти, вказують, що така зміна власників під час слідства може свідчити про спробу ускладнити розслідування або приховати реальних бенефіціарів. У Службі безпеки відповіли, що жодних зв’язків у групи компаній “Здоров’я” з Росією не бачать.