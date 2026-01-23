Транснаціональний кол-центр в Україні ошукав громадян ЄС на понад 100 млн грн

Поліцейські викрили ще одну ланку міжнародного шахрайського кол-центру, який під виглядом інвестицій ошукував громадян країн Європейського Союзу. Загальна сума збитків перевищує 100 мільйонів гривень.

За інформацією Національної поліції України, діяльність шахрайського кол-центру мала транснаціональний характер і охоплювала кілька країн Європи, а жертвами стали 113 громадян ЄС. Водночас задокументований епізод стосується окремої ланки цього угруповання — семи потерпілих, яким завдано збитків на понад 8,2 мільйона гривень.

Зловмисників викрили слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводу Управління протидії кіберзлочинам у Харківській області Департаменту кіберполіції НПУ та кіберпідрозділу УСБУ в Харківській області.

Слідство встановило, що фігуранти створювали та адміністрували псевдотрейдингові онлайн-платформи, які імітували легальні інвестиційні сервіси. Через кол-центри, месенджери та телефонні дзвінки вони переконували іноземних громадян інвестувати кошти, демонстрували фіктивне зростання прибутку та схиляли до повторних і більших вкладень, після чого доступ до платформ блокувався, а гроші виводилися та обготівковувалися через підконтрольні фінансові канали.

Нацполіція викрила ланку міжнародного шахрайського кол-центру / Фото: Нацполіція

У межах досудового розслідування поліцейські провели 24 обшуки за місцями проживання фігурантів і в їхніх транспортних засобах. Під час слідчих дій вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони з даними про потерпілих, доступи до псевдотрейдингових платформ, чорнові записи, банківські картки та два елітні транспортні засоби.

Ще шістьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за створення та участь у злочинній організації та шахрайство в особливо великих розмірах. Санкції інкримінованих статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, підозрюваних затримано.

У поліції зазначили, що вихід на цю злочинну організацію став можливим у результаті попереднього етапу документування в листопаді 2025 року, коли було викрито іншу ланку цього ж міжнародного синдикату за участі правоохоронних органів Чеської Республіки. Досудове розслідування триває.