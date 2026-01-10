Дмитро Підручний фінішував сьомим у чоловічій гонці переслідування в Обергофі

У суботу, 10 січня, на четвертому етапі Кубка світу з біатлону-2025/26 в німецькому Обергофі відбулася чоловіча гонка переслідування.

Україну в ній представляли Віталій Мандзин (стартував 15-м за підсумками спринту), Дмитро Підручний (41-м), Богдан Борковський (43-м), та Богдан Цимбал (45-м).

Найкращий результат серед українців у персьюті показав Підручний, який відіграв 34 позиції після спринту та фінішував за крок від квіткової церемонії, посівши сьоме місце.

Перемогу здобув італієць Томмазо Джакомель, який до цього також виграв спринт. Другим фінішував норвежець Мартін Ульдаль, а замкнув трійку призерів швед Себастьян Самуельссон.