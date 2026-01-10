Буданов заявив про підготовку рішень проти корупції в ТЦК та СЗЧ у військах

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що корупція в системі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також самовільне залишення частин у військах негативно впливають на обороноздатність держави.

За його словами, з цього приводу було проведено розширену нараду за участі керівництва Генерального штабу, Сухопутних військ, Військової служби правопорядку та очільників правоохоронних органів. Основними питаннями порядку денного стали протидія корупційним проявам у системі ТЦК та СП і ситуація із СЗЧ в армії.

Буданов наголосив, що зловживання посадовими обов’язками та підрив військової дисципліни є неприпустимими. Наразі, за його словами, проводиться детальне вивчення проблематики, а також готуються зрозумілі та ефективні рішення для їх подолання.

Реклама