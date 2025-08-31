Біля порту Чорноморськ пошкоджено суховантаж під прапором Белізу

Біля українського порту Чорноморськ у Чорному морі цивільне судно під прапором Белізу натрапило на невідомий вибуховий пристрій і зазнало незначних пошкоджень. Про це у неділю повідомило агентство Reuters з посиланням на власні джерела.

За їхніми даними, йдеться про балкер NS PRIDE. Екіпаж судна не постраждав, а сам суховантаж продовжив рух. Як повідомляють місцеві ЗМІ, на борту на момент інциденту вантажу не було.

Чорноморськ є великим і стратегічно важливим портом Одеської області, одним із трьох українських портів, що працюють у межах морського транспортного коридору, який з’єднує Чорне море із Середземним.

Раніше у неділю голова Одеської ОВА повідомив про масовану атаку дронами по регіону. Внаслідок ударів по енергетичній інфраструктурі частина області залишилася без світла.