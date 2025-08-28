Росіяни вразили корабель ВМС України: є загиблий і поранені

Російські війська завдали удару по одному з кораблів ВМС України, внаслідок чого загинув один український військовий, ще кілька отримали поранення.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Реклама

Реклама

“Щодо інформації стосовно ураження одного з кораблів ВМС ЗСУ: ми підтверджуємо факт удару по кораблю, наразі триває усунення наслідків атаки. Переважна частина екіпажу перебуває в безпеці. Продовжується пошук кількох військових моряків. На жаль один член екіпажу загинув, кілька поранено”, – повідомив Плетенчук.

За даними російських джерел, мова йде про розвідувальний корабель “Сімферополь”. Це середній розвідувальний корабель проєкту “Лагуна”, призначений для радіоелектронної розвідки. Його побудували на ПАТ “Кузня на Рибальському”, спустили на воду у квітні 2019 року, а у 2021 році ввели до складу флоту.